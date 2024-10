Con el invierno a la vuelta de la esquina, comienzan los resfriados y la gripe. Por ello, un buen aliado es la vacuna para esta infección. Boticaria García visita Zapeando para contar las novedades con respecto a esta vacuna pero la que se administra a los niños y adolescentes. Como explica, "se acabaron los pinchazos".

"Este año este grupo de edad tiene disponible una vacuna para la gripe inhalada", indica. "Tiene muy buena aceptación", argumenta, "se acabaron los llantos al ver la aguja". La campaña de vacunación infantil para la gripe comenzó el año anterior y recomienda vacunar a todos los niños "entre seis meses y 59 meses, es decir, cinco años".

Boticaria indica que el año anterior solo se vacunaron entre el 33 y el 55%, dependiendo de la comunidad. "Con la gripe todavía estamos lejos de alcanzar buenas coberturas", argumenta la farmacéutica. A pesar de que pueda parecer una enfermedad leve, Boticaria expone que en el año pasado se diagnosticaron de gripe 60.000 niños y, de ellos, 5.000 se hospitalizaron de los cuales dos tercios eran niños sanos.

"900 evolucionaron grave, de estos entre 250 y 300 ingresaron en la UCI y, el dato más duro, hubo ocho muertes", añade la farmacéutica. A pesar de estos datos, Boticaria indica que no se les da importancia y, por ello, no se comunican, lo que hace que la gente no vea como necesaria la vacuna en niños.