"Aviso a navegantes", espeta Dani Mateo, que advierte a las parejas que quieran hacer preguntas sobre el otro y dejárselas a elementos del azar, como los protagonistas de este vídeo viral que está arrasando en Twitter. "Que salga un destello si me has sido infiel", dice el joven protagonista de estas imágenes con su novia al lado y, de repente, ocurre. Lo que provoca que a ella le dé un ataque de risa y diga: "Yo no sé", ante la incrédula mirada de su novio.

"Cuidado con las preguntas, especialmente en un día de tormenta", advierte el catalán, aunque en la mesa de Zapeando se genera un debate: "Le ha dado la risa de los nervios", comenta María Gómez, algo con lo que Quique Peinado no puede estar más de acuerdo: "Sí, le ha dado fuerte".

Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia, donde María Gómez aprovecha para darles un consejo.