De primer amor de la reina Sofía a "atleta sexual": Juan Sanguino recuerda en vídeo el lado menos conocido de Harald de Noruega

Juan Sanguino analiza en Zapeando el artículo de Pilar Eyre en el que habla del enamoramiento que tuvo la reina Sofía por Harald de Noruega cuando eran jóvenes y habla de los escarceos amorosos del difunto monarca.

La muerte del rey Harald de Noruega ocupa las portadas de las revistas del corazón y, además de hablar de Marius, el hijo díscolo de Mette-Marit, Juan Sanguino analiza algunos detalles menos conocidos del monarca.

Es el caso del flirteo que tuvo la reina Sofía con el entonces príncipe noruego, algo que ella siempre ha negado. Sin embargo, Pilar Eyre ha escrito un artículo sobre lo que ha llamado "el primer amor de Sofía" que para Sanguino "está trufado de perlas".

En él, la periodista asegura que la reina emérita "llegó a enamorarse tan perdidamente del noruego, que estuvo meses sin hablarse con su prima porque también coqueteaba con él".

Sin embargo, apunta Sanguino, "mientras Sofía estaba coladita por Harald, Harald estaba coladito por Sonia". Sin embargo, su padre se oponía a su matrimonio con la plebeya, de manera que mientras se decidía, Harald tuvo sus escarceos.

De hecho, el artículo de Pilar Eyre señala que el monarca noruego en aquella época era "un atleta sexual" que también se veía con una azafata en su apartamento a las afueras de Oslo. Sonia lo descubrió y un día se presentó allí, esperó a la azafata y, según la periodista, "le arreó tal bolsazo que estuvo a punto de descalabrarla".

"Sonia, la precursora de Margarita Seisdedos", comenta Sanguino, que explica que este episodio hizo que Harald "se enamorara aún más de ella". La presentó en sociedad como su novia en un club de regatas de Oslo y cuando Sofía recibió la noticia, le dijo a su madre que quería ingresar en un convento: "Luego conoció a Juan Carlos y él le dijo: 'Convento no, pero si te quieres santiguar...'", ironiza Sanguino.

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