'Dile que la quiero' cumple 25 años y Necko Vidal la analiza a nivel musical, en vídeo

La canción de David Civera consiguió un sexto puesto en Eurovisión y fue un auténtico bombazo en nuestro país. A pesar de ello, el músico señala que es una canción "hortera bien".

Este 2026 una mítica canción del verano cumple 25 años. Es 'Dile que la quiero', interpretada por el artista turolense David Civera. Necko Vidal recuerda que el tema representó a España en Eurovisión y consiguió un sexto puesto.

"La canción fue un auténtico bombazo aquí", señala el músico. Vidal considera la canción "hortera". "Cuidado, que es un himno en España", advierte Isabel Forner. El violinista se explica indicando que no se puede fingir que no sea hortera debido a su estética, "pero es hortera bien".

"A nivel musical está construida de manera muy inteligente", añade Necko. El músico indica que hay una melodía sencilla, un ritmo latino que entra rápido "y, sobre todo, un estribillo que está diseñado para ser recordado después de escucharlo una sola vez".

Vidal expone que David Civera "entendió perfectamente el personaje que necesitaba la canción". "No estaba intentando convertirse en un artista alternativo ni una revolución musical, estaba haciendo pop español de principios de los 2000 en su máxima expresión".

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