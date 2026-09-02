Nacho García, al ver a Putin comiéndose "en playback" un dulce: "Pensaba: 'Me quieren envenenar y esto tiene más plutonio que Chernóbil"

Vladimir Putin llegaba a la ceremonia de inauguración de los Juegos Nómadas Mundiales de Kirguistán y protagonizaba un curioso momento en el aeropuerto: ¿se come o no los dulces que le ofrecen? El 'VAR' de Zapeando da su veredicto.

En Kirguistán han comenzado los sextos Juegos Nómadas Mundiales, lo que vienen a ser los Juegos Olímpicos de los deportes étnicos.

La cita ha contado con la visita de Vladimir Putin, que nada más aterrizar en el aeropuerto ya ha protagonizado la primera polémica en el momento que le recibían con los dulces típicos de la zona.

El presidente ruso cogía uno de los manjares y se lo llevaba a la boca, masticaba y hacía un gesto de que lo que estaba comiendo estaba bueno.

Sin embargo, Nacho García cree que "se lo come en playback": "No se comió el dulce y lo guardó en la servilleta pensando: 'Me quieren envenenar fijo y esto tiene más plutonio que Chernóbil".

En Zapeando han querido analizar las imágenes con el 'VAR', donde Nacho cree que "mete labio y no coge" y Virginia Riezu se fija en que "lo aprieta con los dedos lo que tiene entre manos para que parezca que hay bocado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.