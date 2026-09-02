Juan Sanguino manda un consejo a Georgina Rodríguez tras el lío con la familia de Cristiano: "No te enemistes con tu suegra, nunca sale bien"

Hay lío entre la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez después de que no solo no fueran invitados a la boda, sino que además se enteraran de ella por el reportaje de Vogue. Juan Sanguino lo cuenta todo en Zapeando.

Parece que, según Quique Peinado, "se ha liado muy gorda" en la familia de Cristiano Ronaldo a raíz de la boda del futbolista con Georgina Rodríguez.

La cuestión, explica Juan Sanguino, no es solo que no invitasen a los padres del portugués a la celebración, "es que la madre se enteró porque Cristiano, minutos antes de que publicara en Vogue, le llamó".

Las propias hermanas de Cristiano, Elma y Kátia, se enteraron directamente al ver el reportaje de la revista y en la familia del exjugador del Real Madrid "tienen claro quién es la culpable de todo esto: Georgina", apunta Sanguino.

Según el experto del corazón de Zapeando, en la familia de Cristiano "se sienten desplazados", porque "Ivana, la hermana de Georgina, sí estuvo en la boda".

Se trata de un enfrentamiento que, indica Sanguino, se remonta al "mismo momento en que apareció Georgina", ya que antes de ella "Cristiano tenía una relación super cercana con su familia".

Sin embargo, cuando apareció Georgina "la cosa cambió radicalmente". La madre de Cristiano se volvió a Portugal y Gio "quiso borrar todo rastro familiar", empezando por el cuadro familiar que presidía la casa del futbolista, que cambió por un retrato de ella misma que encargó a un artista abstracto. Luego está el polémico like de Georgina a un meme que se metía con las suegras.

En esta batalla, Sanguino tiene claro dónde se posiciona y manda un consejo a Georgina: "Nunca te enemistes con tu suegra, nunca sale bien".

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