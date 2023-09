Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Y una parte importante de estas son los vídeos de baile que se convierten en tendencia en muy poco tiempo y empujan a miles de usuarios a mostrar sus dotes artísticas. Unos vídeos que necesitan, en algunos casos, de horas de preparación para lograr el vídeo perfecto.

Pero, en algunos casos, el éxito no llega precisamente por lograr la perfección en uno de estos 'trends'. Si no, que se lo digan a la pareja del vídeo de la noticia principal que han logrado triunfar en redes gracias a un inesperado personaje que se cuela en uno de sus vídeos: el padre de uno de ellos. Mientras la chica baila la puerta se abre y aparece el personaje no invitado. Ella comienza a reírse ante la cara de sorpresa del hombre que mira inmóvil la escena. El chico, vestido con un camisón de leopardo, es el encargado de cerrar la puerta.

El vídeo ha dado lugar a numerosos comentarios entre los colaboradores y deja un importante consejo de Dani Mateo: "Cuando grabéis vídeos en vuestra habitación cerrad con llave, por favor, y cuando no grabéis vídeos, también".