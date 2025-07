Miki Nadal fusiona a Yurena con Freddie Mercury: "No cambié, sigo siendo la misma de ayer"

El presentador de Zapeando ha interpretado el popular tema 'No cambié' pero con la melodía de uno de los temas más populars del grupo Queen: 'I Want to Break Free'. No te pierdas su particular 'actuación' en el vídeo principal.

Jorge Yorya comienza el repaso a los mejores momentos de las televisiones autonómicas en 'La tarde aquí y ahora', el programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur. En el programa, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, tuvieron una actuación muy especial: una fusión entre El Fary y Freddie Mercury.

'Fary Mercury', como ha sido bautizado, canta la popular canción 'I Want to Break Free' del grupo Queen de una manera muy particular imitando el estilo del cantante español pero con la estética de Mercury. "No veía una fusión tan complicada desde la pizza con piña", afirma María Gómez, "no me extraña que Juan y Medio se quitara de en medio para no verlo".

"Esta mezcla se podría haber hecho mejor, puede ser, pero, también se podría haber hecho peor...", añade Quique Peinado. Y, en ese momento, Miki Nadal sorprende fusionando a la cantante Yurena con el vocalista de Queen.

El presentador de Zapeando, con una peluca pelirroja, hace su personal versión de 'I Want to Break Free' imitando a la cantante pero con la letra de 'No cambié': "Que yo no cambié, que yo no cambié... no cambié, sigo siendo la misma de ayer".