Pilar Vidal habla de sus madrugones por ver al papa, en vídeo: "Si me ves los ojos parece que vengo de la ruta del bakalao"

La periodista ya está en Barcelona para seguir dando cobertura a la visita del papa a nuestro país. La periodista no se perdió ninguno de los actos de Madrid y, como cuenta, tampoco va a faltar a aquellos que tengan lugar en la Ciudad Condal.

Pilar Vidal es una de las periodistas acreditadas para cubrir la visita del papa a nuestro país. La periodista ha asistido a varios de los actos realizados en Madrid y ya está en Barcelona, siguiente parada del sumo pontífice. Vidal ha conectado con Zapeando desde la Ciudad Condal para contar cómo está viviendo estos días.

Vidal cuenta que, por el momento, le está pareciendo que el papa está siendo bastante serio. La periodista pone como ejemplo la vigilia con jóvenes que se celebró en la plaza de Lima, ya que se fue sin despedirse. "Los dos únicos momentos que ha improvisado en sus tres días en Madrid han sido las bendiciones a pie de calle de los bebés y cuando dijo lo del 'golazo' en el Santiago Bernabéu", explica.

La periodista ha tenido que madrugar ya que este martes, a las siete de la mañana, ya estaba en el tren camino a Barcelona. Pilar confiesa que ya se ha tomado tres cafés y un refresco para poder sobrellevar el día. "No puedo más y me pongo estas gafas porque si me ves los ojos parece que vengo de la ruta del bakalao", añade.

Dani Mateo aprovecha para pedir un aplauso para la periodista ya que ha acudido a numerosos actos. "Donde esté el papa está Pilar", señala, "además a pie". "Mucha gente cuando me ha visto en la catedral alucinaba porque como me vieron ayer en el Bernabéu...", señala.

Quique Peinado, por su parte, quiere saber si Pilar ha podido poner en práctica su dominio del italiano con la Guardia Suiza del papa. "¿Se ha podido escuchar ya tu legendario 'hola que tale'?", plantea. "No", se sincera Vidal, "es verdad que hay mucha gente de seguridad, pero todavía no he estado tan cerca".

Pilar desvela que su objetivo sigue siendo intercambiar unas palabras con el papa. "Espero que cuando su santidad se vaya hacia el Estadio Olímpico Lluís Companys, espero poder estar aquí con él", concluye.

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