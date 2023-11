Zapeando desvela algunas anomalías que tienen los famosos, como Harry Styles que comparte malformación con Bradley Cooper y Zac Efron. "Padecen politelia", descubre Berta Collado, que consiste en "tener más pezones de lo normal". En el caso del exmiembro de One Direction tiene hasta cuatro.

"Yo creo que los pezones te los pone Dios si eres guapo, porque como sabe que vas a tener sexo salvaje puedes llegar a perderlos", espeta Dani Mateo. "A mí no me puso pezones", confiesa Ares Teixidó, que explica que a ella no le "parece una malformación, sino una suerte".

"Dios no te puso más pezones porque eres lesbiana y le has ofendido", suelta el presentador, que añade: "De hecho te va a quitar los que tienes por ofenderle. "No, por favor, eso no. Retira lo que has dicho que me gustan muchos los pezones", suelta la colaboradora. Una frase que impacta a Dani Mateo, que no puede evitar reír en directo.