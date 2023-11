Los famosos no son perfectos y estas anomalías corporales así lo confirman. "Se trata de deformaciones que no querríamos tener, por eso no hablamos de Nacho Vidal", avanza Dani Mateo. Aunque ellos las presumen, explica María Gómez, que en primer lugar trae a Enrique Iglesias, que "sufre una malformación extraña llamada situs inversus", que consiste en tener los órganos en el lugar opuesto. "En su caso, el corazón, que en vez de tenerlo en el centro izquierdo como todos, lo tiene en el centro derecho", explica. "A su padre prácticamente se le sale por la derecha", no puede evitar bromear Dani Mateo.

Pero no es el único, El actor Andy García "podría haber protagonizado una película de terror porque nació con un gemelo heterópago", comenta Ares Teixidó. O Harry Styles, que sufre de politelia, es decir, "tiene más pezones de lo normal", lo mismo que le sucede a Bradley Cooper o Zac Efron. Conoce otras anoamalías que padecen los famosos en el vídeo principal de la noticia.