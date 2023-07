Toritovuelve a Zapeando para actualizar a los colaboradores sobre las noticias del corazón. Nada más entrar lo da todo con su baile, perrea y hace twerking en el centro del plató: "¡Qué fantasía, qué monos estáis todos!", espeta al sentarse a la mesa, pero no se da cuenta de que ha 'perdido' el micrófono.

"¡Mira cómo llevas la petaca!", destaca Dani Mateo, que le advierte de que la lleva "colgando": "Te has quedado sin micro ya". "¡Qué ya no estoy con micro! ¡Qué se me ha ido a la teta!", espeta, por su parte Torito, que intenta colocárselo y pide ayuda a María Gómez.

Pero al ver que no son capaces y antes de que la líen más, Dani Mateo decide llamar a David, el técnico de sonido: "Entra y echa una mano. ¡Un aplauso para David!". Un momento que Torito aprovecha para secarle el sudor y tocarle el cuerpo, también apretar una de sus tetas como si fuera una pelota antiestrés: "Aquí todos estáis buenos, ¿eh?", espeta entre risas. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.