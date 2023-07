Torito visita Zapeando para hablar de la boda de Tamara Falcóe Íñigo Onieva, que tuvo lugar este sábado 8 de julio, y trae la prueba definitiva de que el enlace estaba gafado. "Es fantasía pura", asegura.

Y, es que, según ha trascendido la túnica de uno de los curas comenzó a arder después de que se acercara mucho a una de las velas: "Allí estaba la hermana de Íñigo Onieva, que es como Dulceida pero actriz, y le empieza a pagar el fuego", comenta.

Según aclara el experto en corazón Tamara Falcó "no se podía casar solo con un sacerdote, se casó con tres. Ella decidió dos, a su guía espiritual y al padre Ángel, que no hay evento que se pierda. E Íñigo escogió el tercero", que fue el que acabó en llamas. "Un cura ardiendo no es un buen augurio. Solo faltó que el Cristo llorara sangre", comenta Dani Mateo.