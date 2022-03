Ana María Simón y Paula Arcila reflexiona en el plató de Zapeando sobre cómo las personas guardamos cosas que no necesitamos durante años. "Estas personas dicen que no son de guardar, pero en Zapeando tenemos pruebas de lo contrario", destaca Quique Peinado, que muestra en el plató cómo las presentadoras guardan todo tipos de carnets desde hace muchos años.

"Guardo el de la universidad para que con tanto Instagram no se me olvide que alguna vez estudié", explica Ana María Simón, que confiesa que tiene guardados más de 20 carnets. En algunos de ellos se puede ver los cambios de looks que ha sufrido la presentadora a lo largo de los años. Es el mismo caso que Paula Arcila, que muestra también sus carnets: "Cuando me levanto con la autoestima por el piso miro los carnets y veo que he mejorado". Puedes verlos todos en el vídeo principal de esta noticia.