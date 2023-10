Un joven sevillano protagoniza una hazaña épica. El chico salió de fiesta con un amigo pero la vuelta casa se le complicó de manera sorprendente y que decidió contar a un amigo en un audio que ya se ha hecho viral. Como cuenta Quique Peinado, el sevillano tomó un VTC para volver a su casa. Aparentemente, el coche le dejó cerca de su casa pero, como explica Peinado, "pensó que le había dejado lejos de casa y se puso a caminar".

El chico estuvo caminando durante dos horas y finalmente terminó en Espartinas, un pueblo a 10 km de su casa. No contento con la caminata, decidió enviarle un audio a un amigo en el que le contaba su 'viaje'. En el audio le dice que no sabe "donde carajo" le dejó el VTC. Él, se bajó confiando del coche cuando el conductor le dijo que ya estaba en su casa pero él empezó a andar para terminar, finalmente, en Espartinas. El joven termina el audio diciendo: "La vida conmigo no tiene ningún sentido, yo no salgo más".

Peinado busca la ruta que pudo tomar el joven para recorrer esos diez kilómetros. Así, ve que, por un lado, el chico tuvo que atravesar una autovía, luego tuvo que pasar por un arroyo y, por último, tuvo que cruzar una zona de campo abierto. Ya puedes ver el recorrido del chico en el vídeo principal.