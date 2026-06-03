VÍDEO | Necko Vidal se atreve con Bad Bunny y versiona 'Debí tirar más fotos' con su violín: así ha sido la espectacular interpretación

Necko Vidal se atreve en esta ocasión con uno de los artistas del moment, Bad Bunny, y versiona al violín 'Debí tirar más fotos', uno de los temas más conocidos del artista que sigue llenando estadios en España.

Bad Bunny continúa arrasando con sus conciertos en España, no sin alguna que otra polémica por el supuesto elitismo que emana de ese "palco VIP surrealista" en el que se ha convertido la 'Casita'.

La sección musical de Necko Vidal no pasa por alto el excepcional momento que atraviesa el artista, que ha pasado de cantante de reguetón a todo un fenómeno social.

Tras hablar de los motivos detrás del éxito del artista e incluso dar alguna que otra pista de lo que opina sobre Bad Bunny, Necko se atreve con una versión de uno de los temazos del puertorriqueño.

En el vídeo sobre estas líneas, Necko deja una nueva interpretación magistral de 'Debí tirar más fotos' que deja alucinados a los zapeadores.

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