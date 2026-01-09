Ahora

"No puedo entender a esta persona"

Nacho García bautiza el bocadillo de María Gómez, en vídeo: "Es como una ruina griega, un trozo de columna"

La zapeadora ha decidido comerse de postre un bocadillo de lomo. Además, ha pedido a las cocineras que le pongan tres filetes en el bocadillo y otro fuera "para el camino".

La zapeadora ha decidido comerse de postre un bocadillo de lomo. Además, ha pedido a las cocineras que le pongan tres filetes en el bocadillo y otro fuera "para el camino".

Quique Peinado ha comenzado pidiendo poder hablar de su tema favorito: lo que come María Gómez. El zapeador no ha dudado en desvelar, al comienzo de Zapeando, que su compañera ha decidido tomarse un postre muy curioso: un bocadillo de lomo.

"Lo tiene que saber España porque esto, si no, se queda", indica. "Ella ya había comido y ha dicho 'pero tengo una cosita de hambre'", explica Peinado. Quique explica que María "se ha apretado un bocata de lomo como este brazo", cuenta, mostrando su antebrazo, "de postre".

"No puedo entender a esta persona", añade. "El trozo de bocadillo que has traído, que ha llegado a plató, lo he visto yo en el Museo Británico como si fuera una ruina griega", afirma Nacho García, "como un trozo de columna".

María cuenta que las compañeras de cocina la conocen y por ello, antes de hacerle el bocadillo, le han preguntado cuántos filetes de lomo debían poner al bocadillo. "He dicho: 'Dentro del bocata, tres, y uno fuera para el camino'", explica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya han aterrizado en Barajas y se dirigen a sus ciudades de origen
  2. Feijóo mintió: admite ahora ante la jueza que no recibió ninguna información de Mazón el día de la DANA
  3. La nueva financiación daría a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 aunque es difícil que vea la luz
  4. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  5. Irán se cierra al mundo y corta internet en un intento de controlar las protestas que sacuden el país: hay 45 muertos
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid