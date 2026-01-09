Nacho García bautiza el bocadillo de María Gómez, en vídeo: "Es como una ruina griega, un trozo de columna"

La zapeadora ha decidido comerse de postre un bocadillo de lomo. Además, ha pedido a las cocineras que le pongan tres filetes en el bocadillo y otro fuera "para el camino".

Quique Peinado ha comenzado pidiendo poder hablar de su tema favorito: lo que come María Gómez. El zapeador no ha dudado en desvelar, al comienzo de Zapeando, que su compañera ha decidido tomarse un postre muy curioso: un bocadillo de lomo.

"Lo tiene que saber España porque esto, si no, se queda", indica. "Ella ya había comido y ha dicho 'pero tengo una cosita de hambre'", explica Peinado. Quique explica que María "se ha apretado un bocata de lomo como este brazo", cuenta, mostrando su antebrazo, "de postre".

"No puedo entender a esta persona", añade. "El trozo de bocadillo que has traído, que ha llegado a plató, lo he visto yo en el Museo Británico como si fuera una ruina griega", afirma Nacho García, "como un trozo de columna".

María cuenta que las compañeras de cocina la conocen y por ello, antes de hacerle el bocadillo, le han preguntado cuántos filetes de lomo debían poner al bocadillo. "He dicho: 'Dentro del bocata, tres, y uno fuera para el camino'", explica.

