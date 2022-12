El periodista musical y crítico, Iñaki de la Torre, visita Zapeando para explicar cuál es el secreto del éxito de los nuevos villancicos. "¿Qué tiene 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, y 'Last Christmas', de Wham! para que sean las dos canciones más escuchadas en Navidad?", pregunta Dani Mateo. "Son temas de Pop", descubre el experto, que explica que el secreto está en que sean "canciones sencillas".

Según comenta en Zapeando, estos dos hits navideños "son temas de Pop a los que se han añadido unos cascabeles y una letra navideña", pero que si tuvieran otra letra sonarían a un "éxito del Pop de toda la vida". Y, es que, este estilo musical es "más sencillo" que los anteriores: "Tiene tres o cuatro acordes, una melodía muy sencillita y un estribillo que se repite mucho". En cambio, "el Jazz es mucho más complicado de tocar, tiene muchos acordes, las melodías son difíciles y los arreglos son tortuosos", explica. A esto se suma que los villancicos que interpretaban Frank Sinatra y Bing Crosby tenían una melodía "que te daba ganitas de redactar tu testamento", comenta Miki Nadal.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la intervención al completo de Iñaki de la Torre, quien también explica quiénes fueron los primeros en modernizar los villancicos.