"¿Hay algo peor que no conciliar el sueño? Estar dormido y despertar porque un perro que ni siquiera es tuyo se ha quedado atascado en el suelo de tu baño", comentó Maya Pixelskaya, justo antes de dar paso a un vídeo en el que una joven contaba que estaba "temblando" por lo que acababa de pasar.

"He escuchado algo desde la cama. Son como las 6:30 horas. He escuchado algo en nuestro baño, que estamos reformando, ¡y era un perro! Un perro que no es el mío. Bebé, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo te ha pasado esto? ¿Y qué hago al respecto? ¿Cómo saco a este perrito de mi suelo?", se preguntaba la protagonista mientras acariciaba al animal que se había encontrado en el suelo de su baño. Puedes ver las imágenes del momento en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.