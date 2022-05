"Me dicen que tenemos conexión con Turin", destaca Dani Mateo, que conecta en directo con Rober, un redactor de Zapeando que se encuentra cubriendo el festival de Eurovisión. "Todos se saben la canción y no me extraña, Chanel está moviendo masas", destaca Rober, que afirma que la representante de España ha despertado la ilusión de los eurofans: "No pensábamos que fuera posible que tuviéramos opción de ganar".

"Podemos ganar", insiste Rober, que explica el motivo por el que en la final no estará dentro del recinto sino en una pradera fuera. Detrás de Rober, que es tan eurofan que ha viajado a Turin por sí mismo para ir al festival, se encuentran más eurofans. Con ellos, el redactor baila la coreografía de Chanel desatando los aplausos del plató. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.