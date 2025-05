Entre miradas cómplices, Aitana y Plex reaparecen juntos en Nueva York, avivando aún más los rumores de relación

Ya son muchas las ocasiones en las que Aitana y el youtuber Yo soy Plex, más conocido como Plex, han coincidido en los últimos meses. Estos encuentros han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores, que sospechan que no se trata de simples casualidades, sino de citas que podrían confirmar una relación sentimental.

La última aparición pública de ambos fue el pasado domingo, nuevamente en uno de los vídeos del creador de contenido, durante su viaje a Estados Unidos. En el clip, se ve a Plex grabando desde la habitación de un hotel en Nueva York. Tras despedirse de sus seguidores, sorprendentemente, Aitana aparece en el plano justo al final para cerrar el vídeo.

Desde el programa Zapeando, no han tardado en analizar las imágenes. Al ampliar el vídeo, los colaboradores se dieron cuenta de un detalle revelador: Aitana lleva puesta la misma camiseta que Plex usó en uno de sus vídeos anteriores.

"Ella tiene un despeinado", comentó entre risas el colaborador Juan Sanguino tras ver las imágenes. Además, aprovechó el momento para dirigirse directamente a la cantante para que sea "consecuente" cuando la prensa le pregunte por su vida amorosa:

"A mí me parece superbonito, me parece supertierno cómo se miran. También te digo, Aitana… acuérdate de esto la próxima vez que te pregunten y no te pongas felina diciendo 'me parece muy triste que a la gente le importe mi vida personal'. Sé luego consecuente cuando te pregunten", expresó Sanguino.