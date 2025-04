Mikel Herzog Jr, sobre su participación en 'Tu cara me suena': "Está siendo una experiencia de locos"

Zapeando recibe a Mikel Herzog Jr, uno de los concursantes de la última edición de 'Tu cara me suena'. El joven artista afirma que su experiencia en el popular concurso musical de Antena 3 está siendo muy positiva. "Estoy muy contento, está siendo una experiencia de locos", afirma, "para mí cada que estoy ahí es un sueño".

El joven proviene de una familia de cantantes. Su padre es Mikel Herzog, un conocido artista que, entre otras cosas, representó a España en Eurovisión en 1998. Pero, a pesar de haber vivido siempre en un "entorno musical", considera participar en el programa algo "diferente". "Te planta en un sitio, en unas tesituras completamente diferentes y hay que imitar", explica.

Mikel afirma que a él siempre le ha gustado imitar. "Siempre lo he tenido como un juego, como hacer el tonto, y esta es la primera vez que puedo darle en serio y atreverme a todo", afirma. El artista admite que cuando se sube al clonador siempre siente nervios pero "estás tan agusto con el equipo, te tratan tan bien que salir cada gala es un gusto".

Dani Mateo se interesa por saber a quién imitaba. "A la gente de mi entorno", responde Mikel. "A mis padres no les imito", confiesa, "a mi familia cercana nunca me ha dado por imitarles porque es algo con lo que convives tanto que, de manera objetiva, no los puedes ver".