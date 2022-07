Miguel Ángel Muñoz ha revelado en el programa de Dani Martínez una anécdota que no había contado nunca: el día que compartió escenario con Julio Iglesias, uno de sus ídolos de toda la vida. Fue en 2004, durante un concierto de la fundación que preside la reina Sofía contra el alzhéimer.

"Nos lo pasamos superbien", recuerda el cantante, que en el programa llega a compartir una foto del momento: "No solamente estoy yo, sino todo mi cuerpo de baile", afirma MAM. "Muy pegados los veo a todos en ese selfie, estando Julio de por medio no me extrañaría que a los 9 meses hubiera una sorpresa", comenta por su parte Miki Nadal en este vídeo.