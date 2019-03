Zapeando inaugura la 'columna de Frank Blanco': "La columna con la que te has dado todos los días"

"Después de más de 5 años presentando Zapeando hemos decidido hacerte un homenaje y poner tu nombre a algo muy importantes para tí". Así comenzaba el vídeo que Anna Simon le ha dedicado a Frank Blanco, quién no se esperaba nada de lo que iba a ocurrir. "No me he traído ningún discurso preparado", ha contestado.

Los zapeadores han inaugurado la 'columna de Frank Blanco', "la columna con la que te has dado todos los días desde que empezó el programa de Zapeando". Todo un premio a su constancia y su falta de sentido del espacio, pues ningún día ha pasado sin que Frank le haya dado un golpecito.

"¡Te queremos! Nosotros y tu seguro", le gritaba Quique Peinado, con la emoción y las lágrimas de Cristina Pedroche.