Dani Mateo cumple 41 años y, para celebrarlo, los zapeadores le han preparado una sorpresa: una felicitación en pleno directo de El Gran Wyoming, quien le canta el 'Happy Birthday' a lo Marilyn Monroe. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

Además, Dani Mateo pide al presentador de El Intermedio que cuenta en Zapeando su teoría sobre por qué hay que reír de los chistes que hacen. El Gran Wyoming explica que siempre ha dicho al público de El Intermedio que se rían "por solidaridad": "Nosotros estamos trabajando y si no se ríen nos están humillando".

Y es que Dani Mateo cuenta "la diferencia entre hacer un chiste en el programa y que haya risas de si no las hay". "Cuando el público de plató se ríe y al que está en casa no le hace gracia, piensa que no lo ha pillado", explica Dani Mateo, que cuenta que esa es la diferencia entre el de casa piense que "el chiste es una mierda o que, simplemente, no lo ha pillado".