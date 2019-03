Úrsula Corberó: "Yo mi despedida prefiero que sea fuera de España, por lo que pueda pasar"

PROMOCIONA 'CÓMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA'

Úrsula Corberó acude a 'Zapeando' para hablar de su última película 'Cómo sobrevivir a una despedida'. La actriz ha confesado que a pesar de no haber asistido de verdad a ninguna despedida, ha sido una experiencia "divertidísima", y que incluso una noche les dio tiempo a salir de fiesta y acabaron en "un local de intercambio", donde pasaron "bastante miedo". "Si en un local de intercambio de parejas, sólo hay cuatro personas, lo que no hay es emoción", comenta Ana Morgade. Lo que no se sabe es si Miki Nadal, que aparece también en la película, se animó a salir con ellos...