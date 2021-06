Los niños cada vez vienen más preparados para la vida adulta. De hecho, muchos ya saben hacerse respetar. Es el caso de un bebé que se ha viralizado en Twitter por su manera de plantar cara su padre, que ironiza haciendo que discute con él.

"No me hagas así", le advierte mientras señala con el dedo índice a su padre. "Tu también me tienes estresado", expresa después. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.