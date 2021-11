Will Smith estrena un documental, 'The best shape of my life', en el que el actor constata cómo ha ido perdiendo peso tras haber cogido algunos kilos en los últimos meses.

"Voy a perder 9 kilos en 20 semanas": ese es el reto que se pone el actor, que explica que ganó peso al interpretar a un personaje, concretamente al padre de Serena Williams. "Durante la pandemia el peso aumentó más de lo que requería la película", expresa el actor. Puedes ver algunos cachos del documental en el vídeo principal de esta noticia.