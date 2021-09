La Televisión Canaria está completamente volcada con el tema del volcán de La Palma. Es tal la demanda de información que han hecho algo muy chulo para contarnos todos los secretos de los volcanes: los tipos que hay, cómo funciona la lava o qué ocurre cuando llegan hasta las casas.

Para ello, los grafistas están 'on fire' currado para explicarlo con impresionantes animaciones. "Lo han explicado tan bien que no quedan dudas", reconoce Miki Nadal, algo que también comparte Dani Mateo: "Es genial, me he enterado de todo y me he asustado más".

Una reportera de laSexta corre en directo al ver una nueva boca del volcán

Aurora Lozano, periodista de laSexta, ha sufrido un gran susto al cubrir la erupción del volcán de La Palma y es que la joven ha tenido que salir corriendo al abrirse otra boca del volcán. Puedes verlo en este vídeo de Zapeando.