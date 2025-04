El cura de Valdepeñas, a los periodistas que hablan "sin saber" sobre el cónclave: "Esto no es ser de derechas o de izquierdas"

El cura de Valdepeñas habla en pleno sermón sobre el cónclave, el proceso por el que se elige al nuevo papa, pidiendo a sus feligreses "tener cuidado" con los periodistas "que no entienden la iglesia y explican quién es progresista, conservador...".

Para el cura del Valdepeñas, ahora estamos viendo a muchos periodistas "hablar sin saber" sobre la iglesia, tras el fallecimiento del papa Francisco en Roma y debatir en sociedad sobre quién lo sucederá en el cargo.

"A partir de ahora comenzará el cónclave, y nosotros tenemos que rezar continuamente por los cardenales para que elijan", comenta el párroco, que expresa tajante que "hay que tener mucho cuidado con los análisis que van a salir en televisión de gente que no entiende la iglesia y habla de quién es progresista y quién conservador, como si fuéramos partidos políticos o la iglesia estuviera dividida en partidos políticos".

El cura pide a sus feligreses que tengan "cuidado" de no "caer en la trampa". "Esto no es vamos a ser de derechas o vamos a ser de izquierdas; esto no funciona así, queridos", sentencia.

Desde el plató de Aruser@s, Sebas Maspons opina que "quizás el párroco haya visto en alguna mesa a alguien hablar del COVID, del paro y ahora del cónclave, y es normal que ahora piense, '¿aquí la gente sabe de todo?'".