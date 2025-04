Aluvión de 'zascas' a Lolita en Tu cara me suena: "Eres como la luna, nadie te conquista desde 1969"

Los compañeros de Lolita no dejan de lanzarle pullitas a la jueza de Tu cara me suena y ella las recibe con gracia y salero. Aruser@s recupera algunas de las mejores en estos vídeos.

La nueva temporada de Tu cara me suena llega cargada de nuevas imitaciones y concursantes famosos, pero tampoco se olvida de otra de sus señas de identidad: las pullitas a Lolita por parte de sus compañeros. Como siempre, la artista los recibe con gracia y salero y en Aruser@s hemos hecho una recopilación de los mejores 'zascas' del programa del pasado viernes.

"No puede brillar más. Es como la luna, no la conquista nadie desde 1969", dice de ella Manel Fuentes, y eso que aún está presentado a los miembros del jurado.

Àngel Llàcer tira dos 'dardos' a su amiga, el primero de ellos, aprovechando que ella misma reivindica que un día también fue niña y no ha "nacido así". "Claro, lo que pasa es que nadie se acuerda. Está el mamut, que no sobrevivió... Los de tu época no sobrevivieron, solo tú".

Después, le regala un curioso pulsador. "Cuando tú no sepas quién es el artista al que están imitando, que no pasa casi nunca... lo aprietas", le indica. "No digas que hoy no he conocido a todos... bueno, a todos, no", termina reconociendo. "A 'Marron' no lo tenía yo muy claro", dice refiriéndose a Maroon 5.