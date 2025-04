"Cariño, no puedo": las últimas palabras del padre de Rosa María antes de morir ahogado en la DANA

"Yo estaba en casa junto con mi marido y una amiga nos envió un vídeo diciendo que el barranco se estaba saliendo". Así empezó la pesadilla de Rosa María Álvarez aquella tarde del 29 de octubre, día de la fatídica DANA. "Esto no lo he visto en mi vida, y mira que tengo años", le decía su amiga en un vídeo compartido a través de mensajería instantánea.

"Lo primero que hago es llamar a mi padre, pero no le dimos excesiva importancia", recuerda. Tras esto, Manuel Álvarez Ruiz , de 80 años, intentó poner los protectores de la puerta para evitar que entrara el agua y se iba a acostar, porque "le habían puesto las vacunas del covid". "Se notaba febril", relata su hija.

Al ver la magnitud de lo que estaba pasando, Rosa volvió a llamarle. Lo hizo varias veces hasta que se lo cogió. "Consigo hablar con él a las 19:55, pero su tono de voz es angustioso y me dice que nunca había visto esa situación, que no sabía si iba a poder controlar el agua", recuerda sus palabras.

Tras esto, ella le recomendó que se subiera a la terraza, pero su padre le respondió: "Cariño no puedo, cariño no puedo". Después se cortó la llamada. Acababa de escuchar las últimas palabras de su padre y no lo sabía.