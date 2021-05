Quique Peinado muestra en Zapeando la radiografía de una entrevista fallida a "una amiga del programa", Ágatha Ruiz de la Prada, en Telemadrid. Y es que quisieron empezar la entrevista con un dato sorprendente sobre ella que sorprendió a la propia diseñadora. Los presentadores contaron que no siempre se llamó Ágatha, pero la diseñadora quiso aclarar que ese dato no era realmente así.

"Hubo un tiempo en el que en su DNI ponía Águeda", explica el presentador mientras que la diseñadora afirma que no se ha cambiado el nombre, sino que en la época que nació no se podía llamar Ágatha. Pero este no ha sido el único momento incómodo de la entrevista y es que sí, ha habido más datos erróneos que la diseñadora ha tenido que matizar en directo. Puedes ver esta surrealista entrevista en el vídeo principal de esta noticia.