"No me lo puedo creer". Así ha reaccionado Patricia, una espectadora de Zapeando, al convertirse en la concursante de la sandía millonaria. Aunque le ha costado elegir a qué zapeador confiar la tarea de cortar la fruta en dos mitades de igual pes para llevarse un premio de mil euros, finalmente se ha decantado por Dani Mateo.

Ello, a pesar de que el presentador le ofreciera elegir a Santi Alverú, que en ese momento no se encontraba en plató. "Es que de Santi me fío poco", reconocía la concursante, ante lo que el propio zapeador entraba en plató para 'agradecerle' su decisión: "Santi te quiero, pero no tanto", bromeaba Patricia. Así, la espectadora ha puesto su suerte en manos del presentador, a quien ha expresado su total confianza: "Contigo siempre". Puedes ver el momento y el resultado de este viernes en el vídeo que ilustra estas líneas.