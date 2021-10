"Seguro que muchos os vais a sentir identificados, sobre todo, eso que no sabéis comer con palillos", destaca María Gómez al mostrar en Zapeando la reacción viral de un niño en su primera experiencia con la comida japonesa.

Como se puede ver en las imágenes el pequeño no puede parar de llorar y gritar al intentar comer con palillos sin éxito. "Más de uno lo hemos pasado igual de mal, no digáis que no", destaca Gómez. Por su parte, Dani Mateo cuenta una divertida anécdota relacionada con la comida japonesa que ha sufrido con un amigo.