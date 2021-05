Dani Mateo destaca en Zapeando la aplaudida portada de 'Mens Health', en la que Quim Gutiérrez aparece sin camiseta: "Nos ha dejado con la boca abierta", destaca el presentador, que afirma que si el actor "sigue entrenando un poco más ya se hará de mármol". "No le basta con ser guapo, simpático, fíjate a qué nivel de humillación a su especie llega", insiste indignado el presentador.

Por su parte, Marta Torné no puede evitar su admiración ante la portada de su compañero: "Lo que más me gusta de esta foto es que no va depilado, a mí no me gusta nada los hombres depilados que se pusieron de moda hace un tiempo". Es más, la zapeadora afirma que si el hombre está"depilado rasca y parece que es un estropajo". Pero, ¿qué piensa Lorena Castell? Puedes ver su respuesta sobre los hombres depilados en el vídeo principal de esta noticia.