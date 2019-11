Dani Mateo destaca en Zapeando que la ganadora de Masterchef Celebrity "no podía ser otra que la chica perfecta", su amor platónico, "la gran Tamara Falcó". Eso sí, la final no fue todo lo bonita que el presentador hubiera imaginado, y es que Tamara no dudó en besar a Jordi Cruz ante el asombro de todos los presentes. Puedes ver el momento en este vídeo.

Además, Zapeando también analiza la reacción de Isabel Preysler cuando se entera de que su hija está enamorada de Jordi Cruz y de que, incluso, éste está incitado a la cena de Navidad de su casa.

"Ojo a su rictus facial, me gustaría saber cómo hace las señas jugando al tute", confiesa Quique Peinado mientras uqe Dani Mateo afirma que "mira a su hija con la expresividad de un pavo envasado al vacío".