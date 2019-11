Dani Mateo destaca en Zapeando que la ganadora de Masterchef Celebrity "no podía ser otra que la chica perfecta", su amor platónico, "la gran Tamara Falcó". Eso sí, la final no fue todo lo bonita que el presentador hubiera imaginado, y es que Tamara no dudó en besar a Jordi Cruz ante el asombro de todos los presentes.

"Aquí hay verdadero amor, fijaos en las bonitas palabras que tuvo el cocinero para Tamara", destaca Quique Peinado antes de mostrar el vídeo en el que Cruz piropea a Falcó.

Un momento que Dani Mateo no comparte: "Dios mío, ¡qué empalagoso! es como ver un oso amoroso ahogarse en unas piscina de miel". Para Miki Nadal, la reacción de Dani Mateo tiene una explicación clara: "Te llevan los celos, amigo".

Además, Zapeando también analiza en este vídeo la reacción de Isabel Preysler cuando se entera de que su hija está enamorada de Jordi Cruz y de que, incluso, éste está incitado a la cena de Navidad de su casa: "Ojo a su rictus facial".