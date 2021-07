María Gómez visita el plató de Zapeando, donde recuerda una divertida anécdota que vivió en un restaurante: "Al lado había una pareja claramente de Tinder que se acababa de conocer y en un momento de la noche él sacó una baraja de cartas y a hacer trucos".

"La cara de ella era... me apetecía ir y decirle que parara que no le estaba molando nada", confiesa María Gómez, que afirma que cree que el joven usó los trucos como "recursito" pero no le salió nada bien. "Madre mía que miedo", confiesa Lorena Castell al escucharlo. Puedes verlo en el vídeo de arriba.