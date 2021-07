Lorena Castell presenta nada más arrancar Zapeando a los colaboradores que ocupan esta vez la mesa del programa: Valeria Ros, Iñaki Urrutia, María Gómez y Santi Alverú. A este último, Lorena Castell le tiene guardada una pullita que suelta inesperadamente en plató.

"Escucha, Santi, qué suerte tienes tío que no está Dani Mateo y te dejo venir a la mesa para que te quedes todo el programa", le recuerda Lorena Castell, que reprocha a su compañero que no haya tenido un detalle con ella como nueva presentadora de Zapeando: "Ni un ramo de flores he visto en el camerino, te la estás jugando". Puedes ver el divertido pique en el vídeo principal de esta noticia.