Una madre se ha hecho famosa por acudir sin avisar a la graduación de su hija. La mujer, que cuenta ya con más de 200.000 seguidores, recibió 15 millones de visitas en este vídeo en el que cuenta que se presentó por sorpresa en el acto universitario de su hija, de 21 años. Al principio cuenta que, como cualquier chica de su edad, hace su vida normal y casi no ve a su madre, pero ese día le había enviado un link para que pudiese ver la graduación de manera online.

La madre, que ni sabía que su hija se graduaba ese día, no se lo pensó dos veces y salió corriendo de su casa para llegar al evento en el que sería la única madre, por las restricciones de la pandemia. En el vídeo que ella ha colgado a sus redes sociales defiende: "Sé que no hay ninguna madre más, pero me la pela mucho porque es mi niña y ni pandemia mundial ni pollas. ¡Que yo no me pierdo su graduación!".

Se convierte en 'influencer' parodiando las fotos de sus hijos adolescentes

A veces ocurre que los padres se convierten en mejores 'influencers' que sus hijos, y para ello solo tienen que imitar las poses que los adolescentes ponen para hacerse fotos frente a un espejo o un 'selfie'. No te pierdas la parodia que hace este padre de sus hijos