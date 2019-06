Los zapeadores recuerdan sus fiestas más locas: "Yo creía que me moría"

Lorena Castell habla sobre la mejor fiesta a la que ha ido. "El otro día la recordé (porque no me acordaba) unos premios de MVT que se hicieron en Barcelona y estaba Christina Aguilera cantándole el 'Cumpleaños feliz' a Dolce & Gabbana", cuenta Castell, que reconoce que se coló en la fiesta siendo reportera.

"Yo casi me ahogo", comienza la historia de la fiesta más loca de Anna Simon. La colaboradora de Zapeando cuenta "era una fiestera", aunque sus compañeros ahora la vean como una "raspa" y "de andar por casa". "Me fui a Ibiza de fin de instituto y fuimos a Amnesia a la fiesta de la espuma. Yo creía que me moría, que no salía de ahí. No podía respirar y no se veía el suelo", recuerda Simon.

"A un amigo mío le pasó eso y cuando salió cogió un vaso, se lo bebió y era jabón", comenta Quique Peinado, que afirma que hubo un día en el que se fue "de una fiesta después de Lorena Castell, cuando estaba embarazada como de siete meses".