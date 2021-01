Cristina Pedroche muestra en este vídeo de Zapeando una historia de superación. Se trata deVictoria Bueno, una bailarina de 16 años que está arrasando en redes sociales gracias a sus increíbles vídeos bailando. Destaca sobre todo por su dominio del ballet, el claqué y el funky.

Además, la joven no tiene brazos, lo que dificulta mantener el equilibrio para bailar, aunque viendo estos vídeos no lo parece. Y es que Bueno protagoniza unas increíbles imágenes bailando. Pero no solo eso, la estrella de Tik Tok también sorprende con más vídeos de otras facetas, como maquillarse ella misma con la ayuda de sus pies.

