Quique Peinado muestra en Zapeando la entrevista de Pablo Motos a María Peláe, a la que llaman 'La Lola Flores moderna'. Para muestra, el presentador de El Hormiguero pidió a la cantante que imitara a La Faraona con su mítica 'Cómo me la maravillaría yo'.

Pero en Zapeando también tenemos a nuestra propia Lola Flores modera. Para demostrarlo Dani Mateo pide a Lorena Castell que realice una de sus imitaciones de La Faraona. "Yo me lo aprendí porque me gusta Lola Flores, pero no sé tocar las palmas", confiesa Lorena antes de realizar la increíble imitación que sorprende a sus compañeros. "La clavas", insiste el presentador.