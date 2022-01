Lorena Castell analiza en el plató de Zapeando junto al resto de zapeadores la polémica originada después de que Chanel se alzara vencedora del Benidorm Fest por encima de las favoritas del público: Rigoberta Bandini y Taanxugueiras.

"Estoy en bucle, porque soy muy fan de Chanel, canta y baila de maravilla", destaca Lorena Castell, que recuerda que en la gala en la que participó ella para ir a Eurovisión representado a España pasó algo parecido: "Había un favorito muy claro y no fue el que ganó, los fans querían a La casa azul y ganó Chikilicuatre". Además, Lorena Castell lamenta las críticas que está recibiendo Chanel: "Se ha tenido que quitar las redes por el 'hate' que está sufriendo, si ha ganado ella ha ganado ella". Algo a lo que se une Dani Mateo: "No me gusta nada el hate que está habiendo contra Chanel".