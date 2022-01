El Benidorm Fest no ha estado exento de polémica. El festival en el que se ha decidido quién será el representante español en Eurovisión ha cautivado a las redes sociales durante el fin de semana. Finalmente, fue Chanel quien consiguió alzarse vencedora por encima de las favoritas del público, Rigoberta Bandini y Taanxugueiras.

Gracias a los votos del jurado, la artista consiguió postularse ganadora con una increíble actuación que no dejó a nadie indiferente. ¿Aún no la has visto? Puedes escuchar SIoMo y ver la espectacular actuación de la artista en el Benidorm Fest en el vídeo principal de esta noticia.