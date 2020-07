Lorena Castell desvela en Zapeando cómo ha sido el retoque estético al que se ha sometido hace unos días. La zapeadora explica que su médica le ha pinchado ácido hialurónico para aumentarse el labio superior.

Aunque muchos pensaban que se iba a poner mucho "morro", la joven afirma que ha quedado algo "muy sutil". "Me he puesto una cosa muy fina", destaca y añade que "no duele tanto" como esperaba.

"Siempre me pongo filtros en Instagram que me hacen morritos y, por probar, después de informarme puse un poquito", explica Lorena, que detalla que, como es tan poco, le hace "el labio más hidratado y jugosito".