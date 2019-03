Lluvia de zascas entre los colaboradores de Zapeando: "Si quisiera parecer interesante no elegiría una canción de Chenoa"

Chenoa visita el plató de Zapeando, una ocasión que aprovechan Cristina Pedroche y Anna Simon para bailar y entonar el nuevo tema de la cantante.

"Tía, no te toques, yo no hago eso bailando, no ensucies mi canción", le dice Chenoa a Anna Simon, y esta contesta: "El cuerpo humano es una cosa natural, que cada uno se toque lo que quiera".

Entonces, Miki Nadal se dirige a la colaboradora de Zapeando y le espeta: "No cantes la canción de Chenoa para parecer interesante".

El monumental enfado de Anna Simon que le lleva a abandonar el plató: "Yo me piro"

La zapeadora se enfada tras conocer un dato sobre la deuda pública, hasta el punto de querer abandonar el programa en pleno directo.

El baile de lunes de Anna Simon y Chenoa en Zapeando: "¡Mira que flow tengo!"

Arranca la semana en Zapeando y Anna Simon y Chenoa se han marcado una coreografía para celebrar el lunes antes del comienzo del programa. Por suerte, las cámaras lo han captado.