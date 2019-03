Leo Harlem: "Lo de Sabrina sí que es un golpe de Estado y no lo que intentó Tejero"

EL ATAQUE DE CELOS DE SABRINA

Zapeando repasa el cabreo que se pilló Sabrina de Casados a primera vista con Jonathan cuando se pensó que tonteaba con otra de las concursantes del programa, Cristina. Un ataque de celos que no reconoce, porque según ella no es celosa. "Considero que lo que es mío, es mío y no lo comparto", asegura.