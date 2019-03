Leo Harlem: "A la pizza de cocido le faltan los garbanzos, el tocino, el morcillo… ¡todo!"

UN PLATO QUE NO LE CONVENCE DEL TODO

El experto en opinión de 'Zapeando' llega al programa para comentar, en '¿Pero qué me estás contando', un vídeo culinario de pizza de cocido madrileño. Un plato que aunque le gusta a Leo Harlem, no le convence del todo porque le faltan "cuatro pijadas: los garbanzos, la sopa, el tocino, el morcillo… ¡todo!". Además, cree que habrán llamado así a la pizza por ponerle un nombre, "como el kebab, que le pusieron ese nombre para no desvelar de qué animal es la carne".